Кабмін призначив Ігоря Панченка заступником голови Державної податкової служби

Ігоря Панченка призначили заступником голови ДПС, де він відповідатиме за напрям цифрового розвитку.

Кабінет Міністрів призначив Ігоря Панченка заступником голови Державної податкової служби України. Про це розповіли у ДПС.

Як стало відомо, він координуватиме питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

