Кабмін призначив Ігоря Панченка заступником голови Державної податкової служби
15:57, 11 лютого 2026
Ігоря Панченка призначили заступником голови ДПС, де він відповідатиме за напрям цифрового розвитку.
Кабінет Міністрів призначив Ігоря Панченка заступником голови Державної податкової служби України. Про це розповіли у ДПС.
Як стало відомо, він координуватиме питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Раніше ми писали, що Уряд оновив склад заступників міністра оборони.
Також Кабмін призначив новий склад наглядової ради Енергоатома.
