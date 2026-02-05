Кабмін призначив Івана Гаврилюка та Сергія Боєва заступниками міністра оборони

Уряд оновив склад заступників міністра оборони Михайла Федорова.

Кабінет Міністрів призначив нових заступників Міністра оборони. Першим заступником став Олексій Вискуб, заступниками – генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та Сергій Боєв. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Зазначається, що першим заступником Міністра оборони призначено Олексія Вискуба, який раніше працював першим заступником Міністра цифрової трансформації. Він відповідав за розвиток державних сервісів, реінжиніринг процесів та технологічні проєкти для війни, серед яких «Армія дронів», «єБали», «Лінія дронів» та розвиток малої ППО. У МОУ він продовжить курирувати ключові військові проєкти.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк призначений заступником Міністра оборони. Має багаторічний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні. Раніше був першим заступником Міністра, радником командувача Сил логістики та керував головним управлінням логістики ЗСУ.

Заступником Міністра з питань євроінтеграції став Сергій Боєв, який має міжнародний досвід у стратегії, економіці та розвитку партнерств. Раніше очолював напрям взаємодії Міноборони з міжнародними партнерами. Він відповідатиме за побудову довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також за залучення безпекової допомоги й фінансування.

