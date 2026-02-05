Кабмин назначил Ивана Гаврилюка и Сергея Боева заместителями министра обороны

Правительство обновило состав заместителей министра обороны Михаила Федорова.

Кабинет Министров назначил новых заместителей Министра обороны. Первым заместителем стал Алексей Выскуб, заместителями — генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и Сергей Боёв. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Отмечается, что первым заместителем Министра обороны назначен Алексей Выскуб, который ранее работал первым заместителем Министра цифровой трансформации. Он отвечал за развитие государственных сервисов, реинжиниринг процессов и технологические проекты для войны, среди которых «Армия дронов», «єБали», «Линия дронов» и развитие малой ПВО. В Минобороны он продолжит курировать ключевые военные проекты.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен заместителем Министра обороны. Имеет многолетний опыт в военном управлении, логистике и планировании. Ранее был первым заместителем Министра, советником командующего Сил логистики и возглавлял главное управление логистики ВСУ.

Заместителем Министра по вопросам евроинтеграции стал Сергей Боёв, который имеет международный опыт в стратегии, экономике и развитии партнёрств. Ранее возглавлял направление взаимодействия Министерства обороны с международными партнёрами. Он будет отвечать за выстраивание долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также за привлечение помощи в сфере безопасности и финансирования.

