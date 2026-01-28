  1. В Україні

Кабмін призначив новий склад наглядової ради Енергоатома: серед держпредставників — Кіндратів, Сухомлин і Малашкін

20:23, 28 січня 2026
До оновленої наглядової ради увійшли чотири незалежні міжнародні експерти та троє представників держави.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». За її словами, це важливе рішення для оновлення компанії та посилення корпоративного управління на стратегічно важливому державному підприємстві.

Вона зазначила, що нова наглядова рада складається із семи членів. Незалежними членами стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

"Усі вони є авторитетними міжнародними фахівцями з багаторічним досвідом у галузях ядерної енергетики, фінансів, управлінні ризиками  та юридичному регулюванні", - зазначила Свириденко.

Від держави до складу наглядової ради увійшли заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

За словами Юлії Свириденко, конкурс на відбір членів наглядової ради відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена і був проведений за повною, відкритою та конкурентною процедурою, передбаченою для всіх стратегічно важливих державних підприємств. Вона наголосила, що Кабмін дотримався рекомендацій міжнародних партнерів і провів конкурс у повному, а не скороченому форматі.

Також прем’єр-міністерка повідомила, що під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради було поставлено завдання у найкоротші строки призначити нове керівництво НАЕК «Енергоатом». На перехідний період, за її словами, Уряд ухвалив рішення про заміну тимчасового керівництва компанії.

Крім того, Свириденко зазначила, що нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії, зокрема договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Кабінет Міністрів України

