Кабмин назначил новый состав наблюдательного совета Энергоатома: среди госпредставителей — Киндратив, Сухомлин и Малашкин

20:23, 28 января 2026
В обновленный наблюдательный совет вошли четыре независимых международных эксперта и трое представителей государства.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Правительство назначило новый состав наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом». По ее словам, это важное решение для обновления компании и усиления корпоративного управления на стратегически важном государственном предприятии.

Она отметила, что новый наблюдательный совет состоит из семи членов. Независимыми членами стали Румина Уэлши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон.

"Все они авторитетные международные специалисты с многолетним опытом в отраслях ядерной энергетики, финансов, управлении рисками и юридическом регулировании", - отметила Свириденко.

От государства в состав наблюдательного совета вошли заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, председатель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Украины Максим Малашкин.

По словам Юлии Свириденко, конкурс на отбор членов наблюдательного совета прошел при участии независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена и был проведен по полной, открытой и конкурентной процедуре, предусмотренной для всех стратегически важных государственных предприятий. Она подчеркнула, что Кабмин придерживался рекомендаций международных партнеров и провел конкурс в полном, а не сокращенном формате.

Также премьер-министр сообщила, что во время первой встречи с новыми членами наблюдательного совета была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки назначить новое руководство НАЭК «Энергоатом». На переходный период, по ее словам, правительство приняло решение о замене временного руководства компании.

Кроме того, Свириденко отметила, что новый наблюдательный совет должен провести полный анализ предварительной деятельности компании, в частности, договоров, закупок и аукционов по продаже электроэнергии, с учетом информации от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов.

