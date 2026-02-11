Кабмин назначил Игоря Панченко заместителем главы Государственной налоговой службы
15:57, 11 февраля 2026
Игоря Панченко назначили заместителем главы ГНС, где он будет отвечать за направление цифрового развития.
Кабинет Министров назначил Игоря Панченко заместителем главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом рассказали в ГНС.
Как стало известно, он будет координировать вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Ранее мы писали, что правительство обновило состав заместителей министра обороны.
Также Кабмин назначил новый состав наблюдательного совета Энергоатома.
