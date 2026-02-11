Кабмин назначил Игоря Панченко заместителем главы Государственной налоговой службы

Игоря Панченко назначили заместителем главы ГНС, где он будет отвечать за направление цифрового развития.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров назначил Игоря Панченко заместителем главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом рассказали в ГНС.

Как стало известно, он будет координировать вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее мы писали, что правительство обновило состав заместителей министра обороны.

Также Кабмин назначил новый состав наблюдательного совета Энергоатома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.