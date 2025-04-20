Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня, відео

Президент звернувся до українців із привітанням зі святом Великодня 20 квітня.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та спільній надії на перемогу життя над злом.

Глава держави підкреслив, що вже 1152 дні триває повномасштабна війна, і саме цього року свято Великодня українці всіх християнських конфесій вперше за довгий час відзначають в одну дату.

«Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень», — заявив Президент.

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