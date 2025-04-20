Роботодавець планує скоротити працівників — чи потрібно інформувати центр зайнятості

У Держпраці відповіли, за яких умов роботодавець зобов’язаний повідомляти центр зайнятості про скорочення.

Ілюстративне зображення: freepik.com

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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи має роботодавець інформувати центр зайнятості про майбутнє скорочення працівників.

Так, роботодавець зобов’язаний інформувати центр зайнятості про заплановане вивільнення працівників за два місяці до вивільнення лише якщо звільнення на підставі скорочення є масовим (ст. 48, п. 4 ч. 3 ст. 50 ЗУ «Про зайнятість населення»).

Згідно з вимогами статті 48 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) протягом одного місяця є:

1) вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100

2) вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;

3) вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;

4) вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

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