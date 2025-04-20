Работодатель планирует сократить работников — нужно ли информировать центр занятости

В Гоструде ответили, при каких условиях работодатель обязан сообщать центру занятости о сокращении.

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В Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, обязан ли работодатель информировать центр занятости о предстоящем сокращении работников.

Так, работодатель обязан уведомить центр занятости о запланированном высвобождении работников за два месяца до увольнения только в случае, если увольнение по сокращению считается массовым (ст. 48, п. 4 ч. 3 ст. 50 Закона Украины «О занятости населения»).

Согласно требованиям статьи 48 указанного закона, массовым высвобождением по инициативе работодателя (за исключением ликвидации юридического лица) считается увольнение в течение одного месяца:

1) 10 и более работников — при численности сотрудников от 20 до 100;

2) 10 и более процентов работников — при численности от 101 до 300;

3) 30 и более работников — при численности от 301 до 1000;

4) 3 и более процентов работников — при численности от 1001 и выше.

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