Украина получит F-16 через 6-8 месяцев, однако для этого должно быть выполнено несколько условий, — министр обороны Нидерландов

Учеба украинских пилотов началась, однако в Нидерландах сомневаются, что передача самолетов еще в этом году возможна.

Украина получит истребители F-16 через 6-8 месяцев, однако перед этим должны быть выполнены несколько условий. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью «Европейской правде».

Так, передача самолетов состоится как можно быстрее, но наиболее реалистичный срок – это шесть-восемь месяцев.

«Обучение авиаторов уже началось, но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16. Также важно решить вопросы инфраструктуры, так что здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений на него», – отметила она.

Кроме того, по ее словам, параллельно идет обсуждение всех шагов с Вашингтоном, потому что решение – за ними, ведь это их система вооружений.

«И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение уходит шесть-восемь месяцев. Но это уже очень быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток», – отметила Оллонгрен.

Она сомневается в том, что передача самолетов в этом году возможна.

«Со стороны Нидерландов нам нужно, чтобы сначала были выполнены все предпосылки. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и т.д. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год», – сказала министерша.

Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще не обсуждаются.

«Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это тоже тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины тоже весит», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Португалия готова присоединиться к учениям украинских пилотов на F-16.

Также США в сентябре начнут готовить украинских пилотов на F-16.

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