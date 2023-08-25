Україна отримає F-16 за 6-8 місяців, однак для цього мають бути виконані кілька умов, — міністерка оборони Нідерландів

Навчання українських пілотів розпочалося, однак у Нідерландах сумніваються, що передача літаків ще цього року можлива.

Україна отримає винищувачі F-16 за 6-8 місяців, однак перед цим мають бути виконані кілька умов. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю «Європейській правді».

Так, передача літаків відбудеться якнайшвидше, але найбільш реалістичний термін — це шість-вісім місяців.

«Навчання авіаторів вже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього», – зазначила вона.

Крім того, за її словами, паралельно йде обговорення всіх кроків з Вашингтоном, тому що рішення – за ними, адже це їхня система озброєнь.

«І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість-вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок», – зазначила Оллонгрен.

Вона сумнівається у тому, що передача літаків ще цього року можлива.

«З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік», – сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.

«Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить», – заявила вона.

Раніше ми писали, що Португалія готова приєднатися до навчань українських пілотів на F-16.

Також США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16.

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