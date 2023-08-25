Дні путіна – лічені, – Тобіас Еллвуд

Голова спеціального комітету з питань оборони Великої Британії заявив, що дні володимира путіна «дуже пораховані».

Джерело фото: Reuters

Російський диктатор володимир путін керує через страх, а не лояльність. Він втрачає свій статус серед еліт, що робить ймовірною його «зміну». Про це повідомив голова комітету з питань оборони Британії Тобіас Еллвуд в інтерв'ю Sky News.

Тобіас Еллвуд сказав, що він не погоджується з оцінкою деяких аналітиків про те, що з очевидною смертю Євгена Пригожина «основна загроза путіна вийшла з поля зору», і російський диктатор може стати сильнішим.

Він запропонував іншу точку зору – що «вдавання до усунення незгодних у таких масштабах, як зараз робить путін», свідчить про «зникнення довіри в найближчому колі кремля».

Зараз путін «керує за допомогою страху, а не лояльності», і, що важливо, російські олігархи та еліта більше не бачать у ньому «здатного гаранта» свого статусу.

путін «глибоко принижений на багатьох фронтах», сказав голова комітету, додавши, що група Вагнера була «дуже грізним підрозділом» в Україні та однією з небагатьох компетентних російських сил на полі бою, і «зараз цього немає».

Пан Еллвуд сказав, що погляд на російську історію вказує на те, що може статися далі: «Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, тоді російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується».

«І я підозрюю, що його замінять, можливо, не найближчим часом, але, безумовно, зараз м'яч у русі», – сказав, Тобіас Еллвуд, додавши: «Я підозрюю, що дні путіна пораховані».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.