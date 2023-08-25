Дни путина – считанные, – Тобиас Эллвуд

Председатель специального комитета по вопросам обороны Великобритании заявил, что дни владимира путина «очень посчитаны».

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Российский диктатор владимир путин руководит через страх, а не лояльность. Он теряет свой статус среди элит, что делает вероятной его «смену». Об этом сообщил председатель комитета по вопросам обороны Британии Тобиас Эллвуд в интервью Sky News.

Тобиас Эллвуд сказал, что он не согласен с оценкой некоторых аналитиков о том, что с очевидной смертью Евгения Пригожина «основная угроза путина вышла из поля зрения», и российский диктатор может стать сильнее.

Он предложил другую точку зрения – что «прибегание к устранению несогласных в таких масштабах, как сейчас делает путин», свидетельствует об «исчезновении доверия в ближайшем кругу кремля».

Сейчас путин «управляет с помощью страха, а не лояльности», и, что важно, российские олигархи и элита больше не видят в нем «способного гаранта» своего статуса.

путин «глубоко унижен на многих фронтах», сказал председатель комитета, добавив, что группа Вагнера была «очень грозным подразделением» в Украине и одной из немногих компетентных российских сил на поле боя, и «сейчас этого нет».

Господин Эллвуд сказал, что взгляд на российскую историю указывает на то, что может произойти дальше: «Когда российский лидер теряет популярность среди элит, тогда российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется».

«И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в ближайшее время, но, безусловно, сейчас мяч в движении», – сказал Тобиас Эллвуд, добавив: «Я подозреваю, что дни путина посчитаны».

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