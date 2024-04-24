Украинцам путешествовали безвиз в Грузии до трех лет

В Грузии на конец прошлого года находилось около 27 тысяч украинцев.

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Грузинские власти увеличили срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины до трех лет. Эта инициатива, которую объявило Грузия Online, внедрена в постановлении "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы".

Согласно изменениям, украинцам разрешено находиться на территории Грузии без визовых ограничений до трех лет. Ранее этот срок ограничивался одним годом, но уже в феврале прошлого года удалось его продлить до двух лет.

Инициатива будет способствовать дальнейшему развитию туризма и поддержке культурного обмена между двумя странами. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года, в Грузии находилось около 27 тысяч граждан Украины.

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