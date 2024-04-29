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Макрон хочет начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия в европейской обороне

18:33, 29 апреля 2024
Эмманюэль Макрон предложил включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону.
Макрон хочет начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия в европейской обороне
Источник фото: Getty Images
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части «надежной европейской обороны» на фоне угроз со стороны рф.

Об этом сообщает «France 24».

В частности, президент Франции считает, что эта европейская дискуссия должна включать вопросы противоракетной обороны, дальнобойного и ядерного оружия. Что касается последнего, это касается тех стран, которые уже имеют на своей территории американские ядерные боеприпасы.

«Поставим все на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным образом», - сказал Макрон.

После выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза Франция является единственным из его государств-членов, обладающим ядерным средством сдерживания.

По словам Макрона, французская доктрина заключается в том, что Франция может использовать ядерное оружие, когда ее жизненно важные интересы находятся под угрозой. «Такое сдерживание повысит доверие к европейской обороне», — сказал он.

В то же время издание «RFI» отмечает, что французское законодательство запрещает делиться ядерным оружием.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна, которая является членом НАТО, готова к размещению ядерного оружия на своей территории, в частности, на фоне милитаризации рф района Кенигсберг.

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