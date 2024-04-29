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Макрон хоче почати дискусію про використання французької ядерної зброї в європейській обороні

18:33, 29 квітня 2024
Емманюель Макрон запропонував включити ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони.
Макрон хоче почати дискусію про використання французької ядерної зброї в європейській обороні
Джерело фото: Getty Images
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини «надійної європейської оборони» на тлі загроз з боку рф.

Про це повідомляє «France 24».

Зокрема президент Франції вважає, що ця європейська дискусія має включати питання протиракетної оборони, далекобійної та ядерної зброї. Щодо останнього, то це стосується тих країн, які вже мають на своїй території американські ядерні боєприпаси.

«Поставмо все на стіл і подивимось на те, що справді захищає нас надійним чином», - сказав Макрон.

Після виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу Франція є єдиною з його держав-членів, яка має ядерний засіб стримування.

За словами Макрона, французька доктрина полягає в тому, що Франція може використовувати ядерну зброю, коли її життєво важливі інтереси знаходяться під загрозою. «Таке стримування підвищить довіру до європейської оборони», - сказав він.

Водночас видання «RFI» зауважує, що наразі французьке законодавство забороняє ділитися ядерною зброєю.

Як писала «Судово-юридична газета», президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна, яка є членом НАТО, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації рф району Кенігсберг.

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