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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию, видео

18:46, 5 мая 2024
Си Цзиньпин начинает турне по Европе.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию, видео
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В воскресенье, 5 мая, лидер Китая Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, начав турне по странам Европы. Об этом сообщило китайское центральное телевидение CCTV.

Си прилетел в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер Франции Габриэль Атталь.

Китайский лидер намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

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