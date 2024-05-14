Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание – Верховный Суд

Отмена судом апелляционной инстанции определения местного суда об исправлении описки в приговоре привела к существованию двух взаимосвязанных и противоречивых судебных решений, что может повлиять на решение иска потерпевшей к банку о взыскании причиненного вреда.

При решении вопроса об исправлении описок или арифметических ошибок, допущенных в судебном решении, суд не вправе изменять содержание судебного решения, он лишь устраняет неточности в установленных фактических обстоятельствах дела (например, даты события, номера и даты документа, наименование стороны, фамилии лица и т.п.) .

Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание, в частности изменять выводы и мотивы судебного решения.

Неправильное указание реквизитов договора искажает текст судебного решения и приводит к его неправильному восприятию, а следовательно, является опиской в понимании положений ст. 379 УПК. Об этом в постановлении от 7 марта 2024 года отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу №446/1917/16-к.

Обставини справи

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав особу винуватою і засудив за ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 191; ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 366 КК.

У подальшому місцевий суд ухвалою виправив допущені у вироку описки в частині номеру договору банківського вкладу, дати його укладення та дії.

Апеляційний суд скасував зазначену ухвалу та ухвалив нову, якою відмовив представнику потерпілої у задоволені клопотання про виправлення описки у вироку.

Суд указав, що місцевий суд не мав права змінювати зміст вироку і при виправленні описки не співставив дані, які зазначені в обвинувальному акті та у вироку щодо заволодіння засудженим майном потерпілої унаслідок укладення підробленого договору банківського вкладу.

У касаційній скарзі представник потерпілої зазначив про помилковість висновку апеляційного суду, оскільки допущені місцевим судом помилки є саме описками, які не впливають на зміст ухваленого судового рішення.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС зазначив, що при вирішенні питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні, суд не вправі змінювати зміст судового рішення, він лише усуває неточності щодо встановлених фактичних обставин справи (наприклад, дати події, номера і дати документа, найменування сторони, прізвища особи тощо).

В жодному випадку не дозволяється під виглядом виправлення недоліків судового рішення вносити будь-які зміни до його змісту, зокрема змінювати висновки та мотиви судового рішення.

ККС констатував, що неправильне зазначення реквізитів договору спотворює текст судового рішення та призводить до його неправильного сприйняття, а, отже, є опискою у розумінні положень ст. 379 КПК, що давало обґрунтовані підстави суду першої інстанції для задоволення заяви представника потерпілої і виправлення допущеної описки у вироку.

Водночас, як убачається зі змісту ухвали про виправлення описки, жодних змін до змісту вироку (в частині висновків і мотивів прийнятого судового рішення) місцевий суд не вніс.

Скасування судом апеляційної інстанції ухвали місцевого суду про виправлення описки у вироку призвело до існування двох взаємопов’язаних та суперечливих судових рішень – вироку місцевого суду та ухвали апеляційного суду, в яких зазначені різні реквізити підробленого договору, що не узгоджується з принципом правової визначеності та може вплинути на результат вирішення позову потерпілої до банку про стягнення заподіяної шкоди.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.