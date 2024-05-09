В Варшаве у памятника советским солдатам разлили кровь и разложили кости, фото

Таким образом послу рф в Польше решили напомнить о страданиях украинцев от войны, которую начала россия.

В ночь на 9 мая неизвестные разлили перед мемориалом советским солдатам в Варшаве кровь и разложили кости. Российский посол в Польше Сергей Андреев, собирающийся возложить туда цветы, будет вынужден идти "по крови и костям украинцев". Об этом сообщили в сообществе Euromaidan-Warszawa в Фейсбук.

"Символично в ночь перед днем, когда посол рф традиционно кладет цветы к памятнику советским солдатам, в Варшаве неизвестные разлили на площади, ведущей к мемориалу советским солдатам, кровь и разложили кости", - говорится в сообщении.

Посольство рф и сторонники рф в Польше каждый год приходят к мемориалу-кладбищу советским солдатам, чтобы положить венки. В 2022 году посол Андреев не был допущен активистами к возложению венков, его облили свекольным соком как символом крови украинцев в результате полномасштабной агрессии рф.

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