У Варшаві біля памʼятника радянським солдатам розлили кров і розклали кістки, фото

Таким чином послу рф в Польщі вирішили нагадали про страждання українців від війни, яку розпочала росія.

Фото: Euromaidan-Warszawa

У ніч перед 9 травня невідомі розлили перед меморіалом радянським солдатам у Варшаві кров та розклали кістки. Російський посол у Польщі Сергій Андрєєв, який збирається покласти туди квіти, буде змушений іти "по крові та кістках українців". Про це повідомили у спільноті Euromaidan-Warszawa у Фейсбук.

"Символічно в ніч перед днем, коли посол рф традиційно кладе квіти до памʼятника радянським солдатам, у Варшаві невідомі розлили на площі, що веде до меморіалу радянським солдатам, кров і розклали кістки", - йдеться у повідомленні.

Посольство рф і прихильники рф в Польщі щороку приходять до меморіалу-цвинтаря радянськими солдатам, щоб покласти вінки. У 2022 році посол Андрєєв не був допущений активістами до покладання вінків, його облили буряковим соком як символом крові українців в результаті повномасштабної агресії рф.

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