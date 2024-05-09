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У Києві зіштовхнулися дві автівки, в результаті чого одна з них знесла електроопору

16:29, 9 травня 2024
Водій авто, який в результаті зіткнення влетів в електроопору, отримав тілесні ушкодження.
У Києві зіштовхнулися дві автівки, в результаті чого одна з них знесла електроопору
Джерело фото: Поліція Києва
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У Дніпровському районі столиці поліцейські розслідують дорожньо-транспортну пригоду, що сталася сьогодні вранці на вулиці Остафія Дашкевича. За інформацією поліції Києва, в результаті зіткнення двох легкових автомобілів один з них врізався у електроопору, а його водій отримав тілесні ушкодження.

Повідомлення про ДТП надійшло близько 08:00 години до поліції Києва. На місце події виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. За попередніми даними, водійка автомобіля «Форд» виїжджала з прибудинкової території та під час повороту ліворуч зіткнулася з автомобілем «Сеат», що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього «Сеат» виїхав за межі проїзної частини і врізався у електроопору.

32-річний водій «Сеату» отримав тілесні ушкодження, для його визволення з пошкодженого автомобіля довелося залучити працівників ДСНС. Правоохоронці підтвердили, що обидва водії перебували за кермом у тверезому стані.

Наразі, слідчі внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

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