У Києві зіштовхнулися дві автівки, в результаті чого одна з них знесла електроопору

Водій авто, який в результаті зіткнення влетів в електроопору, отримав тілесні ушкодження.

Джерело фото: Поліція Києва

У Дніпровському районі столиці поліцейські розслідують дорожньо-транспортну пригоду, що сталася сьогодні вранці на вулиці Остафія Дашкевича. За інформацією поліції Києва, в результаті зіткнення двох легкових автомобілів один з них врізався у електроопору, а його водій отримав тілесні ушкодження.

Повідомлення про ДТП надійшло близько 08:00 години до поліції Києва. На місце події виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. За попередніми даними, водійка автомобіля «Форд» виїжджала з прибудинкової території та під час повороту ліворуч зіткнулася з автомобілем «Сеат», що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього «Сеат» виїхав за межі проїзної частини і врізався у електроопору.

32-річний водій «Сеату» отримав тілесні ушкодження, для його визволення з пошкодженого автомобіля довелося залучити працівників ДСНС. Правоохоронці підтвердили, що обидва водії перебували за кермом у тверезому стані.

Наразі, слідчі внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.