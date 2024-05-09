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В Киеве столкнулись две машины, в результате чего одна из них снесла электроопору

16:29, 9 мая 2024
Водитель авто, который в результате столкновения влетел в электроопору, получил телесные повреждения.
В Киеве столкнулись две машины, в результате чего одна из них снесла электроопору
Источник фото: Полиция Киева
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В Днепровском районе столицы полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие, произошедшее сегодня утром на улице Остафия Дашкевича. По информации полиции Киева, в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них врезался в электроопору, а его водитель получил телесные повреждения.

Сообщение о ДТП поступило около 08:00 часов в полицию Киева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля "Форд" выезжала с придомовой территории и во время поворота налево столкнулась с автомобилем "Сеат", который двигался по главной дороге. В результате "Сеат" выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

32-летний водитель "Сеата" получил телесные повреждения, для его освобождения из поврежденного автомобиля пришлось привлечь работников ГСЧС. Правоохранители подтвердили, что оба водителя находились за рулем в трезвом состоянии.

Сейчас следователи внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

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