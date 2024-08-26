Iʼm Fine: Украина презентовала инсталляцию из руин на фестивале Burning Man, фото

Целью инсталляции «Im Fine» является показать миру разрушительные последствия вооруженной агрессии россии.

Фото из соцсетей

На всемирно фестивале современного искусства Burning Man 2024, который начался в пустыне Блэк-Рок в США, Украина презентовала инсталляцию из руин.

Установка под названием «I'm Fine» имеет 32 метра в длину, 7 метров в высоту и весит более 10 тонн веса. Ее создали украинский художник Алексей Сай и основатель фонда «Вернись живым» и проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

«Как ты?» Каждый украинец уже более десяти лет отвечает на этот вопрос по-своему. За каждым «I'm Fine» - «Я в порядке» - кроется история войны, - говорят авторы работы.

Инсталляцию создали из реальных артефактов войны, собранных на деоккупированных территориях. Среди них простреленные уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, уничтоженные таблички с названиями городов и разбитые заборы.

Цель работы – показать миру разрушительные последствия вооруженной агрессии россии.

Фото из соцсетей

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