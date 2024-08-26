Iʼm Fine: Україна презентувала інсталяцію з руїн на фестивалі Burning Man, фото

Метою інсталяції «Iʼm Fine» є показати світу руйнівні наслідки збройної агресії росії.

Фото з соцмереж

На всесвітньовідомому фестивалі сучасного мистецтва Burning Man 2024, що розпочався у пустелі Блек-Рок у США, Україна презентувала інсталяцію з руїн.

Інсталяція під назвою «I'm Fine» має 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки та важить понад 10 тонн ваги. Її створили український художник Олексій Сай та засновник фонду «Повернись живим» та проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

«Як ти?» Кожен українець вже понад десять років відповідає на це питання по-своєму. За кожним «I'm Fine» — «Я в порядку» — криється історія війни, — кажуть автори роботи.

Інсталяцію створили з реальних артефактів війни, які зібрали на деокупованих територіях. Серед них — прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені таблички з назвами міст та розбиті паркани.

Мета роботи — показати світу руйнівні наслідки збройної агресії росії.

Фото з соцмереж

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