ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області – 3 суддів;
до Широківського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 18 вересня 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.
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