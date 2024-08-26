ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області – 3 суддів;

до Широківського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 18 вересня 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

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