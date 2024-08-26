В Австрии автомобиль влетел в пиццерию: много пострадавших, фото

Водитель не справился с вождением во время сильного дождя.

Фото: FF

В австрийском городе Миттерзилль автомобиль влетел в пиццерию. Восемь человек пострадали в результате инцидента. Об этом сообщает австрийское медиа ORF.

Как стало известно, за рулем авто находился 37-летний поляк, не справившийся с управлением во время сильного дождя. Его Skoda врезалась в пиццерию, протаранив столики, за которыми сидели посетители. Пострадавшим от 31 до 54 лет.

В полиции сообщили, что водитель был трезв и сам не пострадал.

Фото: FF

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