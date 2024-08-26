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В Украине заработает электронная очередь для получения эндопротезов: что должно измениться

20:27, 26 августа 2024
Было принято решение о цифровизации процесса, что должно стать предохранителем от потенциальных злоупотреблений и манипуляций.
В Украине заработает электронная очередь для получения эндопротезов: что должно измениться
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В Украине скоро появится электронная очередь для получения эндопротезов – искусственных суставов, которые устанавливают вместо поврежденных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве объясняют, что в прошлом году по результатам мониторинга было обнаружено, что 48% всех хирургических операций с эндопротезированием приходились на заведения, куда не распределялись закупленные Министерством эндопротезы.

«То есть пациенты закупали их за свой счет, а значит, речь шла о неформальных платежах, которые идут кому-то в карманы», - пишут в Минздраве.

Теперь, чтобы процесс был максимально прозрачным, было принято решение о его цифровизации, что должно стать предохранителем от потенциальных злоупотреблений и манипуляций.

«Моя позиция четкая – пациенты должны получать весь спектр бесплатных медицинских услуг, которые им обеспечивает государство. Поэтому работаем над запуском электронной очереди для получения эндопротезов. Полноценный запуск ожидаем с января 2025 года. Сделаем для этого все возможное», — заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Отмечается, что в ближайшее время электронная очередь заработает в режиме тестирования. В то же время, будет проведено обучение специалистов для корректного пользования системой.

Также в Минздраве пишут, что для того чтобы каждый украинец мог получить нужное лечение – Министерство закупает эндопротезы за счет государственного бюджета и пациенты могут получить их безвозмездно.

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