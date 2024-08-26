В Україні запрацює електронна черга для отримання ендопротезів: що має змінитися

Було прийнято рішення про цифровізацію процесу, що має стати запобіжником від потенційних зловживань та маніпуляцій.

В Україні невдовзі з'явиться електронна черга для отримання ендопротезів – штучних суглобів, які встановлюють замість пошкоджених. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

У МОЗ пояснюють, що минулого року за результатами моніторингу було виявлено, що 48% всіх хірургічних операцій з ендопротезуванням припадали на заклади, куди не розподілялись закуплені Міністерством ендопротези.

«Тобто пацієнти закуповували їх власним коштом, а значить, йшлося про неформальні платежі, які йдуть комусь в кишені», - пишуть у МОЗ.

Відтепер, аби процес був максимально прозорим, було прийнято рішення про його цифровізацію, що має стати запобіжником від потенційних зловживань та маніпуляцій.

«Моя позиція чітка — пацієнти мають отримувати весь спектр безоплатних медичних послуг, які їм забезпечує держава. Тому працюємо над запуском електронної черги для отримання ендопротезів. Повноцінний запуск очікуємо з січня 2025 року. Зробимо для цього все можливе», — заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Зазначається, що найближчим часом електронна черга запрацює у тестовому режимі. Водночас буде проведено навчання фахівців для коректного користування системою.

Також у МОЗ пишуть, що для того, щоб кожен українець міг отримати потрібне лікування – Міністерство закуповує ендопротези коштом державного бюджету і пацієнти можуть отримати їх безоплатно.

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