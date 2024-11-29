У мошенников новая схема – фейковые QR-коды для оплаты за парковку

В Германии мошенники подбрасывают фейковые QR-коды на паркоматах.

Фото: Aussiedlerbote

Немецкая полиция предостерегает водителей от нового вида мошенничества, связанного с поддельными QR-кодами на паркоматах. Об этом сообщает Spiegel.

В юго-западных регионах Германии, в частности во Фрайбурге, зафиксированы многочисленные случаи, когда злоумышленники наклеивают фейковые QR-коды на автоматы для оплаты за парковку. Во время сканирования таких кодов пользователей перенаправляют на поддельные сайты, имитирующие официальные платформы, где запрашивают банковские данные.

Известно о случае, когда женщина потеряла 2000 евро после ввода своих данных на мошенническом сайте.

Обслуживающие компании советуют пользователям загрузить официальное приложение для оплаты парковки. Они отмечают, что при сканировании настоящего QR-кода будет открываться приложение или ссылка на его загрузку, но не вебсайт.

Ранее похожие схемы мошенничества были зафиксированы на зарядных станциях для электромобилей, а также в виде поддельных электронных писем от имени банков или налоговых служб.

Полиция призывает водителей быть внимательными и проверять достоверность ссылок, чтобы избежать финансовых потерь.

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