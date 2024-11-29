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Кто имеет право получить субсидию на приобретение твердого топлива – ответ ПФ

19:17, 29 ноября 2024
Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека один раз в календарный год.
Кто имеет право получить субсидию на приобретение твердого топлива – ответ ПФ
Фото: informator.ua
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что людям, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электрическую энергию), законодательством предусмотрена жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива. Об этом сообщили на официальном сайте ПФ.

Кроме того, указанным лицам жилищная субсидия или льгота может быть предоставлена ​​на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора и т.п.).

Право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят платить за отопление своими силами.

Льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан (ветераны войны, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, многодетные семьи и другие).

Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека один раз в календарный год.

Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация, для назначения льготы – заявление и при необходимости справка о наличии в жилом помещении печного отопления.

В то же время для домохозяйств, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, уже второй год предусмотрено предоставление дополнительной поддержки. Дополнительная поддержка для приобретения твердого топлива выплачивается один раз в отопительный период (за счет международных партнеров или за счет государственного бюджета).

Размер дополнительной поддержки рассчитывается индивидуально и зависит от начисленной суммы льгот или жилищной субсидии.

«Если в 2024 году домохозяйству уже назначена льгота или жилищная субсидия на приобретение твердого топлива, дополнительную поддержку начислят без обращения за имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информацией.

Домохозяйства, которые еще в 2024 году не обращались за жилищной субсидией или льготой на приобретение твердого топлива, но нуждаются в государственной поддержке, могут обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением до конца текущего года. После назначения льготы или жилищной субсидии дополнительная поддержка будет предоставлена ​​автоматически», - добавили в ПФ.

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