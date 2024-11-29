Закон о повышении налогов не повлияет на выплату зарплаты за ноябрь в декабре

За ноябрь ставка военного сбора будет еще старая – 1,5%.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

На фоне этого народный депутат Алексей Гончаренко решил разъяснить, что если граждане получают зарплату за ноябрь в декабре – ставка военного сбора будет еще старая – 1,5%.

«Отмечаю это, чтобы вы были осведомлены и избежали обмана и манипуляций с зарплатами», - подчеркнул он.

Кроме того, народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что по ФЛП внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана Верховной Радой.

«Убежден, правка будет поддержана», – добавил нардеп.

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