Налоги возрастут уже в декабре, за ноябрь повышения не будет – Гетманцев

Закон об повышении налогов будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября, после чего он вступит в силу с 1 декабря.

Источник фото: Экономическая правда

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

Закон об историческом повышении налогов будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября, после чего он вступит в силу с 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, по ФЛП внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана Верховной Радой.

«Убежден, правка будет поддержана», – добавил нардеп.

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