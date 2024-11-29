Податки зростуть вже у грудні, за листопад підвищення не буде – Гетманцев

Закон про підвищення податків буде опублікований у газеті «Голос України» 30 листопада, відтак він набуде чинності з 1 грудня.

Джерело фото: Економічна правда

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

Закон про історичне підвищення податків буде опублікований у газеті «Голос України» 30 листопада, відтак він набуде чинності з 1 грудня. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, щодо ФОП внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою.

«Переконаний, правка буде підтримана», – додав нардеп.

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