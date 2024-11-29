У Ростовській області після атаки дронів горить нафтобаза, відео

Дрони атакували нафтобазу у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Десяти дронів атакували Ростовську область РФ, у результаті чого сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загалом Ростовську область нібито атакували 30 безпілотників. Місцева влада заявила, що ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.

Разом з тим російські пабліки повідомили про масштабну пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

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