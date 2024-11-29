Десятки працівників МЗС Грузії засудили призупинення інтеграції країни до ЄС

Грузинські дипломати вважають, що заява про зняття з порядку денного до 2028 року вступу країни до ЄС не відповідає її стратегічним інтересам.

Десятки працівників Міністерства закордонних справ Грузії засудили рішення уряду призупинити інтеграцію країни до Європейського Союзу. Свою позицію вони висловили у спільній заяві, яка була опублікована 28 листопада.

Грузинські дипломати вважають, що заява про зняття з порядку денного до 2028 року вступу країни до ЄС не відповідає її стратегічним інтересам.

«Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному середовищі та сфері безпеки», – йдеться в заяві.

Також підписанти наголосили, що призупинення руху до Євросоюзу суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії, де закріплений курс на євроінтеграцію.

Наразі під спільною заявою підписалися 45 чинних співробітників грузинського МЗС, серед них – представники департаменту євроатлантичної інтеграції, міжнародно-правового відділу МЗС, посольств Грузії в різних країнах світу.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Додамо, у Тбілісі почалися протести проти відмови від переговорів із ЄС.

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