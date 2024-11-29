Десятки работников МИД Грузии осудили приостановку интеграции страны в ЕС

Грузинские дипломаты считают, что заявление о снятии с повестки дня до 2028 года вступления страны в ЕС не отвечает ее стратегическим интересам.

Десятки работников Министерства иностранных дел Грузии осудили решение правительства приостановить интеграцию страны в Европейский Союз. Свою позицию они высказали в совместном заявлении, опубликованном 28 ноября.

Грузинские дипломаты считают, что заявление о снятии с повестки дня до 2028 года вступления страны в ЕС не соответствует ее стратегическим интересам.

«Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и сфере безопасности», – говорится в заявлении.

Также подписанты отметили, что приостановление движения в Евросоюз противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на евроинтеграцию.

Сейчас под совместным заявлением подписались 45 действующих сотрудников грузинского МИД, среди них – представители департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

Добавим, в Тбилиси начались протесты против отказа от переговоров с ЕС.

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