В Киеве российский БПлА повредил детскую поликлинику и жилые многоэтажки

Ночью вражеский БПлА упал возле детской поликлиники в Днепровском районе Киева.

В Днепровском районе Киева российский БПлА в ночь на 29 ноября повредил детскую поликлинику. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. К моменту прибытия пожарных — возгорания не наблюдалось.

Бригадой скорой был госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом — контузия.

По информации Киевской городской военной администрации, также рядом с поврежденным медицинским заведением было обнаружено повреждение остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг. У пострадавшего, обнаруженного на месте, закрытый перелом левой бедренной кости.

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