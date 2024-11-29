У Києві російський БПлА пошкодив дитячу поліклініку та житлові багатоповерхівки

Уночі ворожий БПлА впав біля дитячої поліклініки у Дніпровському районі Києва.

У Дніпровському районі Київа російський БПлА у ніч на 29 листопада пошкодив дитячу поліклініку. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, встановили, що внаслідок падіння БПлА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки, сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців — загоряння не спостерігалось.

Бригадою швидкої було госпіталізовано охоронця медзакладу, з попереднім діагнозом — контузія.

За інформацію Київської міської військової адміністрації, також поруч із пошкодженим медичним закладом було виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо. У постраждалого, якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки.

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