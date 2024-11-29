В Ростовской области после атаки дронов горит нефтебаза, видео

Дроны атаковали нефтебазу в пригороде города Каменск-Шахтинский.

Десять дронов атаковали Ростовскую область РФ, в результате чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в общей сложности Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников. Местные власти заявили, что эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

Вместе с тем, российские паблики сообщили о масштабном пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

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