Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Военный сбор для ФЛП и повышение ставок – что предусматривает закон о повышении налогов

11:21, 29 ноября 2024
Зеленский подписал закон о новых налогах для финансирования обороны.
Военный сбор для ФЛП и повышение ставок – что предусматривает закон о повышении налогов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности (законопроект 11416-д). Закон вступит в силу с 1 декабря.

Закон предусматривает ряд изменений:

  • Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Повышение ставки военного сбора для физических лиц.
  • С 2025 года ставка налога на прибыль для финансовых компаний возрастет до 25%.
  • Налог на прибыль банков по итогам 2024 года составит 50%.

Нововведения направлены на обеспечение финансирования оборонных расходов, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 2,23 трлн гривен.

Международная помощь Украине направляется преимущественно на невоенные нужды, тогда как расходы на оборону страна вынуждена покрывать самостоятельно.

«Повышение налогов - это вынужденный шаг государства в условиях третьего года полномасштабной войны. Уплата налогов гражданами - это обязанность тыла перед фронтом», - указано в пояснении к закону.

Как ранее сообщалось, налоги вырастут уже в декабре, за ноябрь повышения не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Владимир Зеленский ФЛП военный сбор налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повестка не может быть обжалована ни в одном суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения – Верховный Суд

Верховный Суд еще раз напомнил, что обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII

Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва