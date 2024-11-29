Военный сбор для ФЛП и повышение ставок – что предусматривает закон о повышении налогов

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности (законопроект 11416-д). Закон вступит в силу с 1 декабря.
Закон предусматривает ряд изменений:
Нововведения направлены на обеспечение финансирования оборонных расходов, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 2,23 трлн гривен.
Международная помощь Украине направляется преимущественно на невоенные нужды, тогда как расходы на оборону страна вынуждена покрывать самостоятельно.
«Повышение налогов - это вынужденный шаг государства в условиях третьего года полномасштабной войны. Уплата налогов гражданами - это обязанность тыла перед фронтом», - указано в пояснении к закону.
Как ранее сообщалось, налоги вырастут уже в декабре, за ноябрь повышения не будет.
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