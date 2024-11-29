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Військовий збір для ФОПів та підвищення ставок – що передбачає закон про підвищення податків

11:21, 29 листопада 2024
Зеленський підписав закон про нові податки для фінансування оборони.
Військовий збір для ФОПів та підвищення ставок – що передбачає закон про підвищення податків
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Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом Закон про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності (законопроект 11416-д). Закон набуде чинності з 1 грудня.

Закон передбачає низку змін:

  • Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
  • Підвищення ставки військового збору для фізичних осіб.
  • Із 2025 року ставка податку на прибуток для фінансових компаній зросте до 25%.
  • Податок на прибуток банків за підсумками 2024 року становитиме 50%.

Нововведення спрямовані на забезпечення фінансування оборонних витрат, які у 2025 році прогнозуються на рівні 2,23 трлн гривень.

Міжнародна допомога Україні спрямовується переважно на невійськові потреби, тоді як витрати на оборону країна змушена покривати самостійно.

«Підвищення податків – це вимушений крок держави в умовах третього року повномасштабної війни. Сплата податків громадянами – це обов’язок тилу перед фронтом», – зазначено у поясненні до закону.

Як раніше повідомлялося, податки зростуть вже у грудні, за листопад підвищення не буде.

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