На Миколаївщині затримали двох 16-річних хлопців, які «на замовлення» підпалили поліцейський автомобіль

Щойно про виконане завдання було надіслано відеозвіт – куратори зникли, видалили переписки та залишили виконавців без обіцяних грошей.

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На Миколаївщині правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які на замовлення «куратора» підпалили поліцейський автомобіль. Про це повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався в селищі Єланець. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.

Поліцейські встановили паліїв. Ними виявились двоє учнів місцевого навчального закладу.

Також правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв’язався невідомий, і запропонував за грошову винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак на пропозицію погодився та підшукав у спільники однолітка.

Разом спільники придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі скоїли підпал, знявши на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи.

«Такі відео потім у російських медіа видаються, аби дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція», — наголосили правоохоронці.

Щойно про виконане завдання було надіслано відеозвіт – куратори зникли, видалили переписки та залишили виконавців без обіцяних грошей.

Зловмисників слідчі затримали у процесуальному порядку. Нині обом 16-річним фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, юнакам загрожує до 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

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