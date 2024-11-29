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В Николаевской области задержали двух 16-летних парней, которые «на заказ» подожгли полицейский автомобиль

18:59, 29 ноября 2024
Только о выполненном задании был направлен видеоотчет – кураторы исчезли, удалили переписки и оставили исполнителей без обещанных денег.
В Николаевской области задержали двух 16-летних парней, которые «на заказ» подожгли полицейский автомобиль
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В Николаевской области правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые по заказу «куратора» подожгли полицейский автомобиль. Об этом сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в поселке Еланец. Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль правоохранителей. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Автомобиль получил незначительные повреждения.

Полицейские установили поджигателей. Ими оказались два ученика местного учебного заведения.

Также правоохранители выяснили, что из-за одного из мессенджеров с 16-летним парнем связался неизвестный, и предложил за денежное вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Молодой человек на предложение согласился и подыскал в сообщники сверстника.

Вместе сообщники приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку и ночью совершили поджог, сняв на видео, как доказательство выполненной по заказу работы.

«Такие видео потом у российских медиа выдаются, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция», — отметили правоохранители.

Только о выполненном задании был направлен видеоотчет – кураторы исчезли, удалили переписки и оставили исполнителей без обещанных денег.

Злоумышленников следователи задержали в процессуальном порядке. В настоящее время обоим 16-летним фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, молодым людям грозит до 10 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция полиция поджог автомобиль

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