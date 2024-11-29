В Португалии судей подозревают в использовании ИИ для вынесения решения, теперь его могут аннулировать

Адвокаты подали иск об аннулировании решения судей, которые использовали искусственный интеллект.

Фото: ieu-monitoring.com

В Португалии судьи апелляционного суда подозреваются в использовании ChatGPT или аналогичного инструмента для отмены предварительного решения, пишет PortugalResident.

«Странные выражения, небрежный португальский и цитаты статей, которых нет в законе. Это были первые признаки, вызвавшие подозрения относительно решения апелляционного суда», - пишет издание.

Теперь трое судей Альфредо Коста, Эрменгарда ду Валье-Фриас и Маргарита Рамос де Алмейда, участвовавших в вынесении решения, подозреваются в составлении решения с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Correio da Manhã, были и другие странности. Например, в части текста, отведенной для анализа конкретного дела, «судьи ни разу не детализируют поведение подсудимых, ограничиваясь общими соображениями о рассматриваемых преступлениях».

Отмечается, что всего этого было достаточно, чтобы адвокаты подали иск об аннулировании решения, заявив, что они никогда не видели «текста, представленного в качестве судебного решения со ссылками на статьи, которых не существует и которые никогда не существовали».

По словам адвокатов, «документ имеет различные сходства с текстом, сгенерированным искусственным интеллектом или каким-либо другим инструментом компьютерного или цифрового характера», таким как ChatGPT.

Адвокаты также были удивлены использованием таких выражений, как «уголовная доктрина», «португальский уголовный кодекс», «юриспруденция Верховного суда», — ни одно из которых не встречается в текстах (более привычных) судебных решений, добавляет издание.

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