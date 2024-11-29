Пограничники предупрелили о возможных сбоях в электронных системах на пунктах пропуска

Очередей на границах Украины по состоянию на утро 29 ноября нет.

Фото: Главком

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 29 ноября, по состоянию на 05:30 очередей на границах Украины с соседними странами не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

Отсутствие очередей касается как легковых автомобилей, так и автобусов. В то же время пограничники призывают водителей учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Ситуация на границах с соседними странами:

Польша: Пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Русская», «Краковец» и другие - без очередей. Пропуск пешеходов осуществляется только в пункте «Шегини».

Словакия: Очередей нет, пропуск пешеходов работает в «Малом Березном» и «Малых Селменцах».

Венгрия: Все пункты пропуска, включая «Тису» и «Лужанку», работают без очередей.

Румыния: «Порубное», «Красноильск», «Дьяково» и другие пункты - без очередей.

Молдова: Очередей не зафиксировано в пунктах «Мамалыга», «Сокиряны» и других.

Пограничники напоминают о важности проверки актуальной информации перед выездом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.