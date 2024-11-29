Прикордонники попередили про можливі збої в електронних системах на пунктах пропуску

Черг на кордонах України станом на ранок 29 листопада немає.

Фото: Главком

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У п’ятницю, 29 листопада, станом на 05:30 черг на кордонах України з сусідніми країнами не зафіксовано. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

Відсутність черг стосується як легкових автомобілів, так і автобусів. Водночас прикордонники закликають водіїв враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Ситуація на кордонах із сусідніми країнами:

Польща: Пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Руська», «Краківець» та інші – без черг. Пропуск пішоходів здійснюється лише в пункті «Шегині».

Словаччина: Черг немає, пропуск пішоходів працює в «Малому Березному» та «Малих Селменцях».

Угорщина: Усі пункти пропуску, включно з «Тисою» та «Лужанкою», працюють без черг.

Румунія: «Порубне», «Красноїльськ», «Дякове» та інші пункти – без черг.

Молдова: Черг не зафіксовано в пунктах «Мамалига», «Сокиряни» та інших.

Прикордонники нагадують про важливість перевірки актуальної інформації перед виїздом.

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