Прикордонники попередили про можливі збої в електронних системах на пунктах пропуску

У п’ятницю, 29 листопада, станом на 05:30 черг на кордонах України з сусідніми країнами не зафіксовано. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.
Відсутність черг стосується як легкових автомобілів, так і автобусів. Водночас прикордонники закликають водіїв враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Ситуація на кордонах із сусідніми країнами:
Польща: Пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Руська», «Краківець» та інші – без черг. Пропуск пішоходів здійснюється лише в пункті «Шегині».
Словаччина: Черг немає, пропуск пішоходів працює в «Малому Березному» та «Малих Селменцях».
Угорщина: Усі пункти пропуску, включно з «Тисою» та «Лужанкою», працюють без черг.
Румунія: «Порубне», «Красноїльськ», «Дякове» та інші пункти – без черг.
Молдова: Черг не зафіксовано в пунктах «Мамалига», «Сокиряни» та інших.
Прикордонники нагадують про важливість перевірки актуальної інформації перед виїздом.
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