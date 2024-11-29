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У Португалії суддів підозрюють у використанні ШІ для ухвалення рішення, тепер його можуть анулювати

13:53, 29 листопада 2024
Адвокати подали позов про анулювання рішення суддів, які використали штучний інтелект.
У Португалії суддів підозрюють у використанні ШІ для ухвалення рішення, тепер його можуть анулювати
Фото: ieu-monitoring.com
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У Португалії судді апеляційного суду підозрюються у використанні ChatGPT або аналогічного інструменту для скасування попереднього рішення, пише PortugalResident.

«Дивні висловлювання, недбала португальська та цитати статей, яких немає в законі. Це були перші ознаки, які спричинили підозри щодо рішення апеляційного суду», - пише видання.

Наразі троє суддів Альфредо Коста, Ерменгарда ду Вальє-Фріас та Маргарита Рамос де Алмейда, які брали участь у винесенні рішення, підозрюються у складанні рішення за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомляє Correio da Manhã, були й інші дивні моменти. Наприклад, у частині тексту, відведеної для аналізу конкретної справи, «судді жодного разу не деталізують поведінку підсудних, обмежуючись загальними міркуваннями про злочини, що розглядаються».

Зазначається, що всього цього було достатньо, щоб адвокати подали позов про анулювання рішення, заявивши, що вони ніколи не бачили «тексту, поданого як судове рішення з посиланнями на статті, яких не існує і які ніколи не існували».

За словами адвокатів, «документ має різні схожості з текстом, згенерованим штучним інтелектом або будь-яким іншим інструментом комп'ютерного чи цифрового характеру», таким як ChatGPT.

Адвокати також були здивовані використанням таких виразів, як «кримінальна доктрина», «португальський кримінальний кодекс», «юриспруденція Верховного суду», — жодне з яких не зустрічається у текстах (звичніших) судових рішень, додає видання.

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суд Португалія

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