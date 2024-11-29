Закон про підвищення податків не вплине на виплату зарплати за листопад у грудні

За листопад ставка військового збору буде ще стара – 1,5%.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

На фоні цього народний депутат Олексій Гончаренко вирішив розʼяснити, що якщо громадяни отримують зарплату за листопад у грудні – ставка військового збору буде ще стара – 1,5%.

«Зазначаю це, щоб ви були обізнаними і уникнули обману та маніпуляцій із зарплатами», - наголосив він.

Крім того, народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, щодо ФОП внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою.

«Переконаний, правка буде підтримана», – додав нардеп.

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