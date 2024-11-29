Практика судів
  1. В Україні

Хто має право отримати субсидію на придбання твердого палива — відповідь ПФ

19:17, 29 листопада 2024
Житлова субсидія та пільга на придбання твердого й пічного побутового палива призначається за особистим зверненням людини один раз на календарний рік.
Хто має право отримати субсидію на придбання твердого палива — відповідь ПФ
Фото: informator.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, що людям, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію), законодавством передбачено житлову субсидію та пільгу на придбання твердого й пічного побутового палива. Про це повідомили на офіційному сайті ПФ.

Крім того, зазначеним особам житлову субсидію або пільгу може бути надано на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, вивіз сміття тощо).

Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволять сплачувати за опалення самотужки.

Пільгою на тверде паливо можуть користуватися окремі категорії громадян (ветерани війни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї та інші).

Житлова субсидія та пільга на придбання твердого й пічного побутового палива призначається за особистим зверненням людини один раз на календарний рік.

Для призначення житлової субсидії надається заява та декларація, для призначення пільги – заява та за потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Водночас для домогосподарств, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого палива, вже другий рік поспіль передбачено надання додаткової підтримки. Додаткова підтримка на придбання твердого палива виплачується один раз на опалювальний період (за рахунок міжнародних партнерів або за рахунок державного бюджету). 

Розмір додаткової підтримки обчислюється індивідуально і залежить від нарахованої суми пільг або житлової субсидії.

«Якщо у 2024 році домогосподарству вже призначено пільгу або житлову субсидію на придбання твердого палива, додаткову підтримку нарахують без звернення за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією.

Ті домогосподарства, які ще у 2024 році не звертались за житловою субсидією або пільгою на придбання твердого палива, але потребують державної підтримки, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою до кінця поточного року. Після призначення пільги або житлової субсидії додаткова підтримка буде надана автоматично», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нотаріуси подаватимуть податковій дані про посвідчені договори, але не стануть податковими агентами – які зміни передбачає закон про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

Комітет підтримав законопроект про засади створення в Україні Вищого адміністративного суду

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує прийняти за основу законопроект про створення Вищого адміністративного суду.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

У Верховній Раді з’явилася третя версія законопроекту про створення Вищого адміністративного суду – ним пропонується заборонити членам ГРМЕ відбирати суддів ВАС

Окрім законопроектів від заступника голови фракції Андрій Мотовиловця, міністра юстиції Ольги Стефанішиної, ще одну, третю версію законопроекту про створення Вищого адміністративного суду подав голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Профатестація для управителів ОСББ та електронна система голосування – Данило Гетманцев пояснив зміни, введені Кабміном

Як зазначив Данило Гетманцев, подекуди керувати ОСББ беруться люди, які не мають необхідних знань та підготовки, не володіють законодавством з питань, пов’язаних з управлінням такими серйозними об’єктами, як багатоквартирні будинки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва