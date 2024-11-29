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У шахраїв нова схема – фейкові QR-коди для сплати за паркування

20:11, 29 листопада 2024
У Німеччині шахраї підкидають фейкові QR-коди на паркоматах.
У шахраїв нова схема – фейкові QR-коди для сплати за паркування
Фото: Aussiedlerbote
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Німецька поліція застерігає водіїв від нового виду шахрайства, пов'язаного з підробленими QR-кодами на паркоматах. Про це повідомляє Spiegel.

У південно-західних регіонах Німеччини, зокрема у Фрайбурзі, зафіксовано численні випадки, коли зловмисники наклеюють фейкові QR-коди на автомати для сплати за паркування. Під час сканування таких кодів користувачів перенаправляють на підроблені сайти, які імітують офіційні платформи, де запитують банківські дані.

Відомо про випадок, коли жінка втратила 2000 євро після введення своїх даних на шахрайському сайті.

Обслуговуючі компанії радять користувачам завантажити офіційний застосунок для оплати паркування. Вони наголошують, що при скануванні справжнього QR-коду відкриватиметься застосунок або посилання на його завантаження, але не вебсайт.

Раніше схожі схеми шахрайства були зафіксовані на зарядних станціях для електромобілів, а також у вигляді підроблених електронних листів від імені банків чи податкових служб.

Поліція закликає водіїв бути уважними та перевіряти достовірність посилань, щоб уникнути фінансових втрат.

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поліція шахрай Німеччина

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